Анастасия Лях .7 мая, 2020 8

В ближайшее время. Об этом сообщил создатель, сценарист и шоураннер проекта Чарли Брукер в беседе с Radio Times.

Напомним, британский сериал-антология «Черное зеркало» — это научно-фантастический проект о пагубном влиянии технологий на жизнь человечества и, в частности, на нравственность общества.

По словам Брукера, нынешняя ситуация в мире (надо полагать, речь о пандемии коронавируса) — не самое подходящее время для работы над шоу, посвященном разложению социума. В настоящее время сценарист работает над неким комедийным проектом. Он стремится добавить в жизнь позитива вместо того, чтобы сгущать краски, которые и без того не особо радужны.

Отметим, что «Черное зеркало» на сегодняшний день насчитывает пять сезонов. Последний вышел на Netflix летом прошлого года.