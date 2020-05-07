В ближайшее время. Об этом сообщил создатель, сценарист и шоураннер проекта Чарли Брукер в беседе с Radio Times.
Напомним, британский
По словам Брукера, нынешняя ситуация в мире (надо полагать, речь о пандемии коронавируса) — не самое подходящее время для работы над шоу, посвященном разложению социума. В настоящее время сценарист работает над неким комедийным проектом. Он стремится добавить в жизнь позитива вместо того, чтобы сгущать краски, которые и без того не особо радужны.
Отметим, что «Черное зеркало» на сегодняшний день насчитывает пять сезонов. Последний вышел на Netflix летом прошлого года.