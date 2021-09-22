Как сообщает The Hollywood Reporter, польский продюсер и мультипликатор Томек Багиньски, работавший над сериалом «Ведьмак», снимет для Sony телешоу под названием «Рыцари зодиака».
В основу сериала ляжет манга Масами Курумады «Святой Сэйя», выходившая с 1986 по 1991 годы. По ее мотивам был снят одноименный аниме-сериал, трансляция которого продолжалась с 1986 по 1989-й. В центре сюжета — пять воинов, что зовутся «святыми». Каждый из них происходит от какого-либо астрономического созвездия и использует его как личный защитный символ. Святые поклялись оберегать богиню Афину в ее битве с другими олимпийскими богами, жаждущими присоединить Землю к своим владениям.
В актерском составе значатся Шон Бин, Фамке Янссен, Марк Дакаскос и малоизвестные молодые актеры. Над трюками поработает каскадер и мастер боевых искусств Энди Чэн, принимавший участие в съемках марвеловского экшена «Шан-Чи и легенда десяти колец».