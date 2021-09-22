Анастасия Лях .22 сентября, 2021 4

Как сообщает The Hollywood Reporter, польский продюсер и мультипликатор Томек Багиньски, работавший над сериалом «Ведьмак», снимет для Sony телешоу под названием «Рыцари зодиака».

В основу сериала ляжет манга Масами Курумады «Святой Сэйя», выходившая с 1986 по 1991 годы. По ее мотивам был снят одноименный аниме-сериал , трансляция которого продолжалась с 1986 по 1989-й . В центре сюжета — пять воинов, что зовутся «святыми». Каждый из них происходит от какого-либо астрономического созвездия и использует его как личный защитный символ. Святые поклялись оберегать богиню Афину в ее битве с другими олимпийскими богами, жаждущими присоединить Землю к своим владениям.