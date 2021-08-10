Анастасия Лях .10 августа, 2021 12

Шоураннер сериала Лорен Шмидт рассказала на странице Netflix Geeked, о чем пойдет речь в первом эпизоде предстоящего второго сезона.

По словам сценаристки, сюжет открывающей серии будет основан на рассказе «Крупица истины» из фэнтезийного цикла Анджея Сапковского «Ведьмак». Это история об отце и дочери, которые оказываются, что называется, не в том месте. Это будет рассказ и о монстрах внутри нас, и о нас внутри монстров, и о семейных секретах. Зрители познакомятся с новыми персонажами Нивелленом (норвежский актер Кристофер Хивью из «Игры престолов») и Весемиром (датский актер Ким Бодния, известный по сериалу «Мост»).

Лорен Шмидт говорит, что «Крупица истины» — ее любимый рассказ в цикле Сапковского. И что это идеальное начало для второго сезона, который выйдет на Netflix 17 декабря текущего года.