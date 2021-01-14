Анастасия Лях .14 января, 2021 9

Сайт IGN обнародовал синопсис предстоящего сериала «Властелин колец», который готовит платформа Amazon.

Действие шоу (которое впоследствии, надо полагать, получит другое название, но пока фигурирует под рабочим «Властелин колец») развернется в так называемую вторую эпоху Средиземья, то есть за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец», когда «величайший злодей Толкина намеревался погрузить мир во тьму». То есть сериал расскажет в подробностях историю, которая была прологом к «Братству кольца», когда за 2500 лет до того, как кольцо Всевластия оказалось в руках хоббита, темный маг Саурон хотел покорить Средиземье, а армия людей и эльфов пыталась его остановить.

Напомним, в настоящее время съемки шоу, должного стать самым дорогим проектом в истории телевидения, проходят в Новой Зеландии. Не дожидаясь премьеры, Amazon сходу заказала пять сезонов.