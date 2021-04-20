Анастасия Лях .20 апреля, 2021 8

Как сообщает The Hollywood Reporter, компания Amazon раскрыла точный производственный бюджет первого сезона сериала «Властелин колец», основанного на одноименном фэнтезийном цикле Толкина.

Производство первого сезона, съемки которого проходят в Новой Зеландии, обойдется студии в 465 миллионов долларов. Таким образом, «Властелин колец» станет самым дорогим проектом в истории телевидения. Всего Amazon планирует выпустить пять сезонов.

Отмечается, что 250 миллионов из указанной суммы ушли на покупку прав на экранизацию книг. Также аналитики полагают, что около 500 миллионов может уйти на маркетинг, и тогда общий бюджет выльется в почти что миллиард долларов.

Ранее рекорд на телевидении принадлежал сериалу HBO «Игра престолов», каждый сезон которого стоил около 100 миллионов долларов.