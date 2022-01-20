Анастасия Лях .20 января, 2022 0

Студия Amazon обнародовала первый тизер амбициозного сериала по книгам Толкина о Средиземье. Из ролика стало известно, что шоу выйдет под названием «Властелин колец: Кольца власти».

В тизере звучит голос эльфийки Галадриэль, которая поведывает историю о том, как были выкованы двадцать колец власти.

Напомним, действие сериала разворачивается за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец». Когда самый могущественный злодей на земле Саурон пытался погрузить весь мир в кромешную тьму.

Первый сезон снимался в Новой Зеландии, там же, где полнометражные трилогии Питера Джексона; и обошелся в 450 миллионов долларов, что сделало проект Amazon самым дорогостоящим в истории телевидения.

Премьера запланирована на 2 сентября этого года.