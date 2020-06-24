Анастасия Лях .24 июня, 2020 10

Антиполицейские и антирасистские демонстрации в американских штатах вынудили создателей комедийного полицейского сериала «Бруклин 9–9» внести коррективы в сценарий.

Об этом изданию Acces рассказал один из сценаристов проекта Терри Крюс. По его словам, на момент убийства Джорджа Флойда были написаны четыре эпизода предстоящего восьмого сезона, но трагедия, повлекшая за собой массовые протесты, все изменила. Крюс добавил, что речь не об изменениях, которые будут внесены в имеющийся сценарий, а о том, что эпизоды будут переписаны с чистого листа.

Также Терри Крюс отметил, что в настоящее время понятия не имеет, в каком направлении повести сюжет, но точно не в том, в котором двигались предыдущие семь сезонов.

Напомним, ранее команда сериала «Бруклин 9–9» оказала моральную и финансовую поддержку протестующим, которых на американских улицах стало еще больше после повторной трагедии: убийства Рейшарда Брукса.