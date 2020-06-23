На потоковом сервисе Disney+ вышла последняя серия документального
В этой серии авторы рассказали, кого именно сыграл в «Мандалорце» исполнитель роли Люка Скайуокера Марк Хэмилл. Примечательно, что фанаты «Звездных войн» так и не смогли разоблачить тайное камео актера.
Так вот, эпизодический персонаж Хэмилла, как оказалось, появляется в пятой серии первого сезона, которая называется «Стрелок». В ней мандалорец (Педро Паскаль) заходит в кантину (бар для космопутешественников) на планете Татуин, где его обслуживает
Имеется здесь и другая отсылка к основной франшизе. Опять же в эпизоде появляется дроид
Напомним, в настоящее время ведется постпродакшен второго сезона «Мандалорца», который должен выйти в октябре этого года.