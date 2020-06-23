Анастасия Лях .23 июня, 2020 11

На потоковом сервисе Disney+ вышла последняя серия документального мини-сериала о том, как создавался первый сезон «Мандалорца».

В этой серии авторы рассказали, кого именно сыграл в «Мандалорце» исполнитель роли Люка Скайуокера Марк Хэмилл. Примечательно, что фанаты «Звездных войн» так и не смогли разоблачить тайное камео актера.

Так вот, эпизодический персонаж Хэмилла, как оказалось, появляется в пятой серии первого сезона, которая называется «Стрелок». В ней мандалорец (Педро Паскаль) заходит в кантину (бар для космопутешественников) на планете Татуин, где его обслуживает бармен-дроид EV-9D9 . Этот дроид как раз и разговаривает голосом Марка Хэмилла.

Имеется здесь и другая отсылка к основной франшизе. Опять же в эпизоде появляется дроид R5-D4 , которого в четвертом эпизоде саги «Новая надежда» пытался купить Оуэн Ларс, дядя Люка Скайуокера.

Напомним, в настоящее время ведется постпродакшен второго сезона «Мандалорца», который должен выйти в октябре этого года.