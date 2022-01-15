Анастасия Лях .15 января, 2022 9

Семейный научно-фантастический экшен с Хью Джекманом «Реальная сталь» (он же «Живая сталь») получит продолжение в виде сериала, сообщает Collider.

Напомним, оригинал вышел в 2011 году. Снял его Шон Леви. Действие разворачивалось в ближайшем будущем, где на боксерском ринге вместо людей бьются роботы. Бывший боксер (Джекман) теперь тренирует машины, но добиться успеха на этом поприще не получается. Пока герою не выпадает шанс реабилитироваться в качестве отца для мальчика-подростка и научить винтажного робота биться как человек.

Слухи о возможном сиквеле ходили давно, но теперь стало известно, что продолжение действительно будет. Но только в формате сериала, который выйдет на стриминге Disney+. Вернется ли к своей роли Хью Джекман, пока не уточняется.