Анастасия Лях .6 февраля, 2021 3

Как сообщает Deadline, звезда «Дневника Бриджит Джонс» исполнит главную роль в сериале под названием « Кое-что о Пэм» от студии Blumhouse, специализирующейся на хоррорах и триллерах.

Шестисерийное шоу, которое выйдет на канале NBC, будет основано на реальной истории, а именно на преступлении, произошедшем в 2011 году в штате Миссури. В убийстве женщины по имени Бетси Фариа обвинили мужа, который предстал перед судом. Но затем выяснилось, что Бетси убила лучшая подруга Пэм Хапп.

Зеллвегер не только сыграет преступницу, но и выступит продюсером проекта. Сроки производства пока не уточняются.

Напомним, что в прошлом году актриса была удостоена премии «Оскар» за главную роль в байопике «Джуди» о последнем концертном турне легендарной певицы и актрисы Джуди Гарленд.