Анастасия Лях .19 февраля, 2020 5

В Твиттере прошел слух, что во втором сезоне диснеевского сериала «Мандалорец», основанного на вселенной «Звездных войн», появится знаменитая американская рестлерша Саша Бэнкс.

Никто из создателей телешоу, включая шоураннера Джона Фавро, пока информацию не подтвердил. Но если слух окажется правдой, то для Бэнкс это будет первый опыт в актерстве, а для «Мандалорца» второе появление в кадре профессионального бойца-женщины , так как в первом сезоне одну из второстепенных ролей исполнила Джина Карано.

Напомним, съемки второго сезона уже стартовали и проходят в обстановке строжайшей секретности. Выход новых серий запланирован на октябрь этого года на потоковом сервисе Disney+.