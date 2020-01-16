Анастасия Лях .16 января, 2020 6

Джеймс Ван, снявший один из лучших дисишных экшенов «Аквамен», займется разработкой анимационного мини-сериала , посвященного Артуру Карри, сообщает The Hollywood Reporter.

Шоу создается для потокового сервиса НBO Max, принадлежащего студии Warner. Называться оно будет «Аквамен: Король Атлантиды». Сюжет развернется после событий, произошедших в полнометражной игровой картине. То есть Аквамен занял свой законный трон, но королевская ноша оказалась нелегка. Коварный брат снова строит козни и пытается отобрать престол. А на помощь герою вновь приходят красавица Мера и верный наставник Вулко.