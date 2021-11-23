Анастасия Лях .23 ноября, 2021 7

Netflix выпустит сериал, основанный на комиксе «Ноктерра». Одним из продюсеров проекта выступит Джеймс Ван, режиссер «Аквамена», «Форсажа 7», создатель успешных хоррор-франшиз «Астрал», «Пила» и «Заклятие», пишет Variety.

Комикс «Ноктерра» рассказывает о мире, окутанном беспробудной тьмой. Главная героиня — проводница (или перевозчица), которая знает безопасный путь во тьме, по которому проводит людей и перевозит товары. Тьма же опасна вовсе не чернотой. Кто в нее попадает, тот перестает быть человеком и становится «тенью».