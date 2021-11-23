Netflix выпустит сериал, основанный на комиксе «Ноктерра». Одним из продюсеров проекта выступит Джеймс Ван, режиссер «Аквамена», «Форсажа 7», создатель успешных
Комикс «Ноктерра» рассказывает о мире, окутанном беспробудной тьмой. Главная героиня — проводница (или перевозчица), которая знает безопасный путь во тьме, по которому проводит людей и перевозит товары. Тьма же опасна вовсе не чернотой. Кто в нее попадает, тот перестает быть человеком и становится «тенью».
Сценарий напишет Роберто Патино, на счету которого сериалы «Мир Дикого Запада»,