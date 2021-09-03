Анастасия Лях .3 сентября, 2021 3

Барри Левинсон, режиссер «Человека дождя», «Спящих» и «Плутовства», снимет основанный на реальных событиях мини-сериал под названием «Один гигантский скачок», сообщает Deadline.

Шоу расскажет о миссии НАСА «Аполлон-11» , то есть о том, как во время космической гонки с СССР американцам удалось первыми высадиться на поверхность Луны. Акцент будет сделан на психике астронавтов и конфликтах внутри экипажа, которые вполне могли погубить миссию.

В настоящее время Левинсон подыскивает актеров на роли астронавтов Базза Олдрина, Нила Армстронга и Майкла Коллинза. Также проекту нужна актриса, которая сыграет психиатра Рэйчел Кэтрин Людвиг, которая отметила нестабильное психическое состояние Олдрина, но руководство НАСА проигнорировало ее отчет.

В продюсерах сериала значится Кевин Костнер. Дата релиза пока не называется.