Барри Левинсон, режиссер «Человека дождя», «Спящих» и «Плутовства», снимет основанный на реальных событиях
Шоу расскажет о миссии НАСА
В настоящее время Левинсон подыскивает актеров на роли астронавтов Базза Олдрина, Нила Армстронга и Майкла Коллинза. Также проекту нужна актриса, которая сыграет психиатра Рэйчел Кэтрин Людвиг, которая отметила нестабильное психическое состояние Олдрина, но руководство НАСА проигнорировало ее отчет.
В продюсерах сериала значится Кевин Костнер. Дата релиза пока не называется.