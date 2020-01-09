Режиссер «Чернобыля» снимет детективно-фантастический сериал
Анастасия Лях
.9 января, 2020
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На фото: Кадр из сериала "Чернобыль"
Как сообщает Deadline, создатель мини-сериала«Чернобыль» Йохан Ренк экранизирует футуристический неонуар Джонатана Летема «Пистолет с музыкой».
Производством нового шоу занимается студия Legendary TV. Шоураннером выступает Дэвид Флиботтл, на счету которого выдающийся «Клан Сопрано». Одним из продюсеров значится актер Джейсон Бейтман.
Отметим, что американский писатель Джонатан Летем является небезызвестным автором детективов. На его счету, в частности, нуар «Сирота Бруклин», успешно экранизированный в прошлом году Эдвардом Нортоном.
«Пистолет с музыкой» — это история, разворачивающаяся в Сан-Франциско далекого будущего, где животные разговаривают и ходят на двух лапах, наркотики не просто легальны, но обязательны к употреблению, а нарушителей закона разыскивают и наказывают не полицейские и суды, а инквизиция.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую
Чувак, или покажи, гдя прячешь Делорен, или расскажи, где берешь такую траву, чтоб смотреть неснятые фильмы)))