Анастасия Лях .9 января, 2020 9

Как сообщает Deadline, создатель мини-сериала «Чернобыль» Йохан Ренк экранизирует футуристический неонуар Джонатана Летема «Пистолет с музыкой».

Производством нового шоу занимается студия Legendary TV. Шоураннером выступает Дэвид Флиботтл, на счету которого выдающийся «Клан Сопрано». Одним из продюсеров значится актер Джейсон Бейтман.

Отметим, что американский писатель Джонатан Летем является небезызвестным автором детективов. На его счету, в частности, нуар «Сирота Бруклин», успешно экранизированный в прошлом году Эдвардом Нортоном.