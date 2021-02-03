Анастасия Лях .3 февраля, 2021 8

Как сообщает Deadline, студия Disney запустила в разработку еще один марвеловский сериал для стриминга Disney+, на этот посвященный вымышленному африканскому государству Ваканда, родине Черной пантеры.

Курировать проект будет Райан Куглер, режиссер полнометражной «Черной пантеры». О сюжете и о том, как телешоу будет связано с полнометражной франшизой, пока ничего неизвестно.

В настоящее время Куглер занят препродакшеном сиквела «Черной пантеры», сценарий которого пришлось радикально переписать после внезапной кончины Чедвика Боузмана, исполнителя главной роли. Ранее представители Marvel заявили, что не станут «оживлять» Боузмана с помощью компьютерной графики и также не станут заменять ушедшую звезду другим актером.