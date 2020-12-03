Анастасия Лях .3 декабря, 2020 11

Мэттью Вон, известный по франшизе «Kingsman», экранизациям комиксов «Пипец» и «Люди Икс: Первый класс», впервые снимет сериал, сообщает The Hollywood Reporter.

Это будет шоу под названием «Первые дни», посвященное английскому футболу. Главным героем станет начинающий футболист, который быстро становится звездой, обожаемым фанатами, однако популярность влечет за собой кучу проблем.

Известно, что сериал будет состоять из десяти эпизодов. Мэттью Вон срежиссирует как минимум пилот. Он же выступит продюсером на пару с известным французским футболистом Тьерри Анри, который появится в кадре в роли самого себя.

Съемки запланированы на 2021 год. В настоящее время идет подбор актеров.