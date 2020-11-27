Анастасия Лях .27 ноября, 2020 1

Джосс Уидон, известный как режиссер «Мстителей», «Мстителей: Эры Альтрона» и «Лиги справедливости», начал снимать для кабельного канала HBO фантастический сериал «The Nevers», но в итоге отказался от проекта, сообщает Deadline.

«The Nevers» — шоу о супергероинях из викторианской эпохи, которые противостоят злу благодаря внезапно обнаруженным сверхспособностям. Больше о сюжете пока ничего неизвестно.

Уидон выступал сосценаристом, продюсером и шоураннером сериала. Предполагалось, что он поставит несколько эпизодов. Однако, по словам самого Уидона, работа в условиях пандемии оказалась слишком выматывающей и истощила его и физически, и морально, так что он решил покинуть проект.

Отметим, что на душевное состояние режиссера также мог повлиять скандал. Напомним, актер Рэй Фишер, сыгравший Киборга в «Лиге справедливости», обвинил Уидона в «неподобающем поведении на площадке» и, в частности, в расизме.