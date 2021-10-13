Анастасия Лях .13 октября, 2021 7

Прямо сейчас Кэри Фукунага, режиссер первого сезона «Настоящего детектива» и фильма «Не время умирать», работает над сериалом о Наполеоне Бонапарте, пишет Collider.

Амбициозный исторический телепроект находится в разработке уже пять лет. И все эти годы к нему прикреплен Фукунага. На днях режиссер и сценарист подтвердил изданию, что проект все еще жив и даже более, он активно им занят. Транслировать шоу будет канал HBO.

Правда, пока ни сюжет, ни актерский состав, ни сроки производства неизвестны. Напомним, что параллельно полнометражный фильм о Наполеоне готовит Ридли Скотт, а главная роль отведена Хоакину Фениксу.