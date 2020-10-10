Анастасия Лях .10 октября, 2020 4

Кэри Фукунага, режиссер первого сезона «Настоящего детектива» и ретрофутуристического сериала «Маньяк», снимет для потокового сервиса Apple шоу под названием «Властелины воздуха», пишет Deadline.

Фукунага поставит первые три эпизода из десяти запланированных. Сериал, основанный на книге Дональда Л. Миллера, расскажет о службе американских летчиков во время Второй мировой войны. Производственный бюджет проекта составит внушительные для телевидения 200 миллионов долларов.

«Властелины воздуха» станут продолжением военной серии, включающей сериалы «Братья по оружию» и «Тихий океан». Продюсерами вновь выступят Стивен Спилберг и Том Хэнкс.