Анастасия Лях .12 января, 2022 11

Режиссер «Стражей галактики» и перезапуска «Отряда самоубийц» Джеймс Ганн продолжит сотрудничество со студиями DC и Warner.

Помимо обновленного «Отряда самоубийц» Ганн создал для стриминга HBO Max, принадлежащего Warner, сериал «Миротворец», являющийся спин-оффом «Отряда» и рассказывающий личную историю персонажа Джона Сины. Он должен выйти уже 13 января.

Теперь же, пишет Collider, режиссер подтвердил, что сделает еще один сериал по дисишным комиксам для HBO Max. Однако никаких деталей Ганн раскрывать не стал. Пока неясно, будет это шоу иметь отношение к «Отряду самоубийц» или же нет.

Сейчас постановщик, напомним, занят «Стражами галактики 3» для Marvel, так что к дисишному сериалу, видимо, приступит уже после постпродакшена марвеловского триквела.