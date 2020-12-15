Анастасия Лях .15 декабря, 2020 12

На фото: Дэниэл Крэйг и режиссер Сэм Мендес

Сэм Мендес, режиссер фильмов «Красота по-американски », «1917», «007: Координаты Скайфолл» и «007: Спектр», снимет для потокового сервиса мини-сериал о футболе «Красная зона».

Сюжет развернется вокруг провинциального английского футбольного клуба «Дадли-Сити» , менеджер которого, переживающий невзгоды в личной жизни, рискует быть уволенным со дня на день. Чтобы спасти положение, менеджер втягивает маленький клуб в большой скандал.

Отметим, что Мендес ранее продюсировал сериал «Грошовые ужасы» («Страшные сказки»), но режиссером многосерийного проекта выступит впервые. Сроки производства «Красной зоны» и актерский состав пока не называются.