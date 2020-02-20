Анастасия Лях .20 февраля, 2020 14

Братья Сэфди, постановщики фильмов «Хорошее время» с Робертом Паттинсоном и «Неограненные драгоценности» с Адамом Сэндлером, посотрудничают с телеканалом Showtime, пишет Deadline.

Они создадут для канала комедийный сериал о супружеской паре телеактеров, которые ежедневно видятся не только дома, но и на работе, так как заняты в съемках одного и того же сериала. Именно совместные съемки приводят к тому, что брак героев начинает трещать по швам.

Сообщается, что серии будут тридцатиминутными, а роль мужа исполнит канадский комик Нэйтан Филдер, известный как создатель и исполнитель главной роли в сериале «Нэйтан спешит на выручку». Даты релиза пока нет.