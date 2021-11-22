Анастасия Лях .22 ноября, 2021 13

На фото: Концепт-арт к фильму "Бегущий по лезвию 2049"

Знаменитый режиссер и продюсер готовится представить зрителям телесериалы, основанные на полнометражных научно-фантастических франшизах «Чужой» и «Бегущий по лезвию».

Если о разработке сериала по мотивам «Чужого» сообщалось ранее, то о съемках многосерийного проекта на основе «Бегущего по лезвию» стало известно лишь сейчас, из интервью Ридли Скотта для BBC.

Никаких сюжетных деталей Скотт раскрывать не стал. Неизвестны ни актерский состав, ни роль в проектах самого Ридли (займется он непосредственно съемками или же ограничится продюсерскими функциями). Но известно, что это будут мини-сериалы по 8–10 эпизодов.

Напомним, что параллельно телешоу по вселенной ксеноморфов разрабатывает Ноа Хоули, создатель успешных сериалов «Фарго» и «Легион».