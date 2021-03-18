Ридли Скотт, выпустивший в прошлом году
Он выступит продюсером и режиссером пилота исторического
Сценарий напишет Стивен Найт, автор сериалов «Острые козырьки» и «Табу». Кто сыграет в проекте, пока неизвестно.
Анастасия Лях .18 марта, 2021 0 12
На фото: Ридли Скотт
Ридли Скотт, выпустивший в прошлом году
Он выступит продюсером и режиссером пилота исторического
Сценарий напишет Стивен Найт, автор сериалов «Острые козырьки» и «Табу». Кто сыграет в проекте, пока неизвестно.
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