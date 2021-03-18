Анастасия Лях .18 марта, 2021 12

Ридли Скотт, выпустивший в прошлом году научно-фантастический сериал «Воспитанные волками», займется еще одним телевизионным проектом.

Он выступит продюсером и режиссером пилота исторического мини-сериала под названием «Путь к свободе», основанного на произведениях Энтони Бивора, сообщает Deadline. Это будет масштабное десятисерийное шоу о Второй мировой войне, события, ужасы и героизм которой будут показаны с точки зрения самых разных участников и сторон конфликта, как солдат (французских, британских, русских, немецких), так и женщин и детей. Акцент будет сделан на гуманизме, который имел место, несмотря на зверства и трагедии.

Сценарий напишет Стивен Найт, автор сериалов «Острые козырьки» и «Табу». Кто сыграет в проекте, пока неизвестно.