Рита Ора присоединилась к приквелу «Красавицы и чудовища»
Анастасия Лях
.9 февраля, 2022
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На фото: Рита Ора
Певица получила одну из ключевых ролей в сериальном приквеле игровой диснеевской сказки «Красавица и чудовище», сообщает The Wrap.
Напомним, это будет приквел и спин-офф одновременно, который расскажет историю бадди-тандема Гастона и ЛеФу, образы которых опять воплотят Люк Эванс и Джош Гад. Причем последний также выступит шоураннером проекта.
Как и фильм, в свою очередь основанный на одноименной диснеевской анимации, мини-сериал будет мюзиклом. Известно, что в нем будет шесть эпизодов и что Рита Ора изобразит некую девушку, хранящую важную тайну.
Съемки стартуют уже этой весной. Релиз состоится на стриминге Disney+.