Анастасия Лях .9 февраля, 2022 5

Певица получила одну из ключевых ролей в сериальном приквеле игровой диснеевской сказки «Красавица и чудовище», сообщает The Wrap.

Напомним, это будет приквел и спин-офф одновременно, который расскажет историю бадди-тандема Гастона и ЛеФу, образы которых опять воплотят Люк Эванс и Джош Гад. Причем последний также выступит шоураннером проекта.

Как и фильм, в свою очередь основанный на одноименной диснеевской анимации, мини-сериал будет мюзиклом. Известно, что в нем будет шесть эпизодов и что Рита Ора изобразит некую девушку, хранящую важную тайну.

Съемки стартуют уже этой весной. Релиз состоится на стриминге Disney+.