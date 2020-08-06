Анастасия Лях .6 августа, 2020 14

Роберт Дауни младший вместе со своей супругой Сьюзен Дауни спродюсируют детективный сериал для потокового сервиса Apple TV+, сообщает The Hollywood Reporter.

В основу сценария ляжет газетная статья, посвященная некоему канадскому сыщику, который в надежде прославиться берется расследовать старое нераскрытое преступление, так называемый «глухарь», но в процессе сталкивается с всевозможными препятствиями со стороны полиции и коррупцией в полицейских верхах.

Над сценарием поработает Адам Р. Перлман, известный по сериалу «Миллиарды». Роберт Дауни, возможно, появится в кадре, но не в главной роли. Кто сыграет самого детектива, пока неизвестно.