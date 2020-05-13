Анастасия Лях .13 мая, 2020 8

Продюсерская компания Роберта Дауни мл. и его супруги Сьюзен Дауни профинансирует сериал, основанный на комиксе «Сладкоежка», пишет Deadline.

«Сладкоежка» — серия комиксов издательства Vertigo. Действие разворачивается в постапокалиптическом мире, в котором живут мутанты, появившиеся после скрещивания людей с животными. Главный герой истории — мальчик с оленьими рогами, который отправляется в большой мир после смерти отца.

Проект сперва разрабатывал потоковый сервис Hulu, но затем отказался от производства, и теперь «Сладкоежка» принадлежит платформе Netflix. В настоящее время идет работа над первым сезоном, который будет состоять из восьми эпизодов.

Сообщается, что на главную роль утвержден двенадцатилетний Кристиан Конвери, которого можно было видеть в драме «Красивый мальчик».