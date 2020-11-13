Звезда второго «Терминатора» влился в актерский состав сериала «Миротворец», который станет телевизионным
Таким образом, Патрик присоединился к исполнителю главной роли рестлеру Джону Сине. Также в кадре будут заняты Крис Конрад, Дженнифер Холланд и Даниэль Брукс.
Герой Сины — экстремист по прозвищу Миротворец, который убивает во имя мира и страдает психическим расстройством, а именно видит призрак мертвого отца.
Сериал, состоящий из восьми эпизодов, выйдет на потоковом сервисе HBO Max предположительно в конце следующего года. Но сперва Миротворца в исполнении Джона Сины можно будет увидеть в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет», релиз которого намечен на 5 августа 2021.