Анастасия Лях .13 ноября, 2020 9

Звезда второго «Терминатора» влился в актерский состав сериала «Миротворец», который станет телевизионным спин-оффом «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна, пишет The Hollywood Reporter.

Таким образом, Патрик присоединился к исполнителю главной роли рестлеру Джону Сине. Также в кадре будут заняты Крис Конрад, Дженнифер Холланд и Даниэль Брукс.

Герой Сины — экстремист по прозвищу Миротворец, который убивает во имя мира и страдает психическим расстройством, а именно видит призрак мертвого отца.

Сериал, состоящий из восьми эпизодов, выйдет на потоковом сервисе HBO Max предположительно в конце следующего года. Но сперва Миротворца в исполнении Джона Сины можно будет увидеть в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет», релиз которого намечен на 5 августа 2021.