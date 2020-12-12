Анастасия Лях .12 декабря, 2020 8

Режиссер «От заката до рассвета», «Города грехов», «Алиты» выступит сценаристом сериала про Зорро, в котором маску героя будет носить женщина, сообщает Deadline.

По сюжету под маской Зорро будет скрываться художница Сола Домингес, решившая стать защитницей обделенных. Когда героиня разоблачает опасную преступную банду, ее жизнь оказывается под угрозой.

Шоу выйдет на канале NBC. Родригес напишет сценарий в соавторстве со своей сестрой Ребеккой Родригес. Оба выступят исполнительными продюсерами вместе с актрисой Софией Вергара. Ребекка срежиссирует все эпизоды.