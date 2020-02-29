Анастасия Лях .29 февраля, 2020 7

Создатели диснеевского сериала по «Звездным войнам» продолжают привлекать к работе над проектом именитых режиссеров.

Если в первом сезоне это в числе прочих был Тайка Вайтити, то среди постановщиков отдельных эпизодов второго сезона оказались Роберт Родригес и создатель «Логана» и «Форда против Феррари» Джеймс Мэнголд, сообщает издание Geek Tyrant.