Создатели диснеевского сериала по «Звездным войнам» продолжают привлекать к работе над проектом именитых режиссеров.
Если в первом сезоне это в числе прочих был Тайка Вайтити, то среди постановщиков отдельных эпизодов второго сезона оказались Роберт Родригес и создатель «Логана» и «Форда против Феррари» Джеймс Мэнголд, сообщает издание Geek Tyrant.
Сюжет предстоящего второго сезона, который в настоящее время находится на стадии продакшена, не раскрывается. Известно, что Педро Паскаль вновь сыграет