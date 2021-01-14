Анастасия Лях .14 января, 2021 8

В разработке находится мини-сериал , основанный на культовом антиутопическом романе Джорджа Оруэлла «1984», пишет Deadline.

Напомним, знаменитый роман рассказывает о вымышленном тоталитарном обществе, в котором каждый гражданин круглосуточно находится под пристальным наблюдением вождя — Большого Брата. В романе-аллегории без труда угадывалась отсылка к советскому обществу и Сталину.

Однако анонсированное мини-шоу будет основано не столько на первоисточнике, сколько на скандальной пьесе, поставленной по роману Оруэлла в 2013 году. Спектакль наделал много шума из-за шокирующих сцен пыток и использования травматических аудио- и визуальных эффектов, из-за которых многих зрителей стошнило прямо в зале. В числе последних оказалась и актриса Дженнифер Лоуренс.

Также напомним, что в 1984 году вышел британский фильм «1984», главную роль в котором исполнил Джон Херт.