Анастасия Лях .21 марта, 2020 2

Как сообщает Slash Film, звезда «Города грехов», сериалов «Сорвиголова» и «Люк Кейдж» Розарио Доусон влилась в актерский состав второго сезона диснеевского сериала «Мандалорец», основанного на вселенной «Звездных войн».

Актриса исполнит роль Асоки Тано, которая впервые появилась в мультсериале «Войны клонов», но еще ни разу не была представлена зрителям в игровом формате. Напомним, во вселенной «Звездных войн» Асока — падаван Энакина Скайуокера, принимавшая участие в Войнах клонов и в различных миссиях своего учителя. Однако в итоге девушка покинула орден джедаев, и случилось это незадолго до того, как Энакин превратился в Дарта Вейдера.

Во втором сезоне «Мандалорца» Педро Паскаль вернется в образе сурового воина, не снимающего шлем и доспехи. Малыш Йода тоже обещает возвратиться. Релиз намечен на осень текущего года, правда, неизвестно, повлияет или нет на график производства коронавирус.