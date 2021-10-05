Стриминг HBO Max выпустил анонсирующий ролик, в котором Сара Джессика Паркер говорит о выходе сериала «И просто так», сиквела «Секса в большом городе».
По словам актрисы, релиз состоится в декабре этого года, но точной даты пока нет. Пока что проект позиционируется как
Напомним, на экраны вернутся все центральные героини, кроме Саманты, так как Ким Кэттролл отказалась сниматься. Также не появится в кадре Супермен (Крис Нот), с ним по сюжету Кэрри Брэдшоу рассталась. Однако вернется Эйдан, персонаж Джона Корбетта.
В сериале «И просто так» Кэрри, Миранда и Шарлотта столкнутся с кризисом пятидесятилетия и трендами эпохи соцсетей. К ним присоединятся две новые подруги, азиатка и афроамериканка.