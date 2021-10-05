Анастасия Лях .5 октября, 2021 14

На фото: Кадр из сериала "И просто так"

Стриминг HBO Max выпустил анонсирующий ролик, в котором Сара Джессика Паркер говорит о выходе сериала «И просто так», сиквела «Секса в большом городе».

По словам актрисы, релиз состоится в декабре этого года, но точной даты пока нет. Пока что проект позиционируется как мини-сериал из десяти эпизодов. Но, ясное дело, все зависит от зрительских рейтингов.

Напомним, на экраны вернутся все центральные героини, кроме Саманты, так как Ким Кэттролл отказалась сниматься. Также не появится в кадре Супермен (Крис Нот), с ним по сюжету Кэрри Брэдшоу рассталась. Однако вернется Эйдан, персонаж Джона Корбетта.

В сериале «И просто так» Кэрри, Миранда и Шарлотта столкнутся с кризисом пятидесятилетия и трендами эпохи соцсетей. К ним присоединятся две новые подруги, азиатка и афроамериканка.