Вероятно, актриса больше не появится в
По словам актрисы, раньше, когда шоураннер проекта Райан Мерфи приходил к ней с планами на новый сезон и концепцией очередного безумного персонажа, она всегда, не раздумывая, говорила «да, конечно, я это сделаю!», но теперь впервые не уверена, что хочет продолжать.
Напомним, в конце августа стартовал текущий десятый сезон «Американской истории ужасов», в котором Полсон появилась в образе бродяжки по имени Туберкулезная Карен. Известно, что шоу продлено на одиннадцатый и двенадцатый сезоны.
Для Райана Мерфи Сара Полсон давно уже является главной музой и регулярно появляется в его проектах, среди которых антологии «Американская история ужасов», «Американская история преступлений», сериал «Рэтчед».