Анастасия Лях .17 сентября, 2021 4

Вероятно, актриса больше не появится в хоррор-антологии «Американская история ужасов». На шоу Watch What Happens Live Полсон сказала, что не уверена, хочет ли возвращаться в сериал.

По словам актрисы, раньше, когда шоураннер проекта Райан Мерфи приходил к ней с планами на новый сезон и концепцией очередного безумного персонажа, она всегда, не раздумывая, говорила «да, конечно, я это сделаю!», но теперь впервые не уверена, что хочет продолжать.

Напомним, в конце августа стартовал текущий десятый сезон «Американской истории ужасов», в котором Полсон появилась в образе бродяжки по имени Туберкулезная Карен. Известно, что шоу продлено на одиннадцатый и двенадцатый сезоны.

Для Райана Мерфи Сара Полсон давно уже является главной музой и регулярно появляется в его проектах, среди которых антологии «Американская история ужасов», «Американская история преступлений», сериал «Рэтчед».