Анастасия Лях .25 ноября, 2021 8

Как сообщает Deadline, звезда «Парка Юрского периода» Сэм Нилл исполнит главную роль в австралийском детективном мини-сериале под названием «Двенадцать».

Нет, проект не является многосерийной экранизацией пьесы Реджинальда Роуза «Двенадцать разгневанных мужчин», которая легла в основу одноименной юридической драмы Сидни Люмета и которую впоследствии осовременил Уильям Фридкин. Сериал «Двенадцать» — австралийская версия одноименного бельгийского телешоу.

По сюжету двенадцать присяжных пытаются вынести вердикт женщине, обвиненной в убийстве ребенка. У каждого из присяжных есть собственная история и собственные проблемы.

Съемки проекта стартуют уже на следующей неделе.