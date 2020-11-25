Съемки 2 сезона «Ведьмака» возобновлены

Анастасия Лях .25 ноября, 2020 3

Съемки второго сезона фэнтезийного сериала Netflix «Ведьмак» с Генри Кавиллом благополучно продолжились в графстве Суррей, Англия, после двухнедельного карантина, о чем свидетельствуют папарацци-фото .

Напомним, две недели назад производство было поставлено на паузу из-за того, что тесты на коронавирус нескольких членов съемочной группы оказались положительными. Все участники процесса были отправлены на самоизоляцию. Теперь же, когда положенный срок карантинной обсервации закончился, команда вернулась на площадку и продолжила работу, соблюдая, как видим на фото, меры безопасности.