Съемки 2 сезона «Ведьмака» возобновлены

Съемки второго сезона фэнтезийного сериала Netflix «Ведьмак» с Генри Кавиллом благополучно продолжились в графстве Суррей, Англия, после двухнедельного карантина, о чем свидетельствуют папарацци-фото.
Напомним, две недели назад производство было поставлено на паузу из-за того, что тесты на коронавирус нескольких членов съемочной группы оказались положительными. Все участники процесса были отправлены на самоизоляцию. Теперь же, когда положенный срок карантинной обсервации закончился, команда вернулась на площадку и продолжила работу, соблюдая, как видим на фото, меры безопасности.
Напомним, первый сезон «Ведьмака», основанного на одноименной популярной серии романов Анджея Сапковского, вышел в декабре 2019 года. Предполагалось, что второй сезон будет выложен в декабре 2020. Однако из-за пандемии, которая несколько раз прерывала продакшен, новые серии придется подождать до второй половины 2021 года.