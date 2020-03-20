Анастасия Лях .20 марта, 2020 14

Как передает Variety, новой тележертвой планетарной заразы стал ситком «Друзья», создатели которого недавно порадовали поклонников новостью о съемках специального выпуска к юбилею шоу.

Планировалось, что съемки праздничного эпизода начнутся уже на следующей неделе. Но, как и следовало ожидать, руководство потокового канала HBO Max, заказавшего спецвыпуск, перенесло производство как минимум до мая (согласно изначальному графику в мае эпизод уже должен был быть доступен).

Напомним, что в спецвыпуске ожидается возвращение всех центральных персонажей легендарного ситкома: Рэйчел, Моники, Фиби, Росса, Джои и Чендлера в исполнении оригинальных актеров.