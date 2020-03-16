Анастасия Лях .16 марта, 2020 8

Теперь практически все новости кино начинаются со слов «отложены съемки» или «отложен релиз». Потоковый сервис Netflix принял решение заморозить производство всех без исключения своих проектов, как сериалов, так и полнометражных.

Как передает The Hollywood Reporter, карантин введен минимум на две недели. Дальше в зависимости от ситуации с распространением коронавируса заморозка будет продлена либо, если позволит статистика заболеваемости, продакшен временно закрытых проектов возобновится.

В числе прочих речь идет о таких ожидаемых продуктах Netflix, как боевик «Красное уведомление», в котором заняты Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот, и второй сезон популярного фэнтезийного сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом.