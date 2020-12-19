Анастасия Лях .19 декабря, 2020 0

Марвеловская звезда и тарантиновский талисман подписался на роль в мини-сериале потокового сервиса Apple TV+ «Последние дни Птолемея Грея», сообщает The Hollywood Reporter.

Драматическое шоу будет основано на одноименной книге Уолтера Мосли. Писатель и актер также выступят сопродюсерами. Известно, что проект будет состоять из шести эпизодов.

Главный герой Птолемей Грей — 91-летний старик, страдающий деменцией, то есть старческим безумием. Его оставили все родные и близкие, а сам он не помнит ни любимых, ни друзей, ни себя самого. Однажды герой соглашается выступить подопытным кроликом и принять экспериментальный препарат, который должен вернуть память и разум. Но у лекарства есть побочный эффект: он существенно сокращает продолжительность жизни.