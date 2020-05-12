Анастасия Лях .12 мая, 2020 6

На фото: Один из персонажей сериала "Американская история ужасов"

Об этом создатель проекта Райан Мерфи объявил в своем Инстаграме. Но никаких подробностей спин-оффа пока нет.

Известно, что сериал-ответвление также разрабатывается для канала FX, как и оригинальное шоу-антология . Называться спин-офф будет «Американские истории ужасов». А состоять он будет из самостоятельных часовых эпизодов. Разработка началась еще до пандемии коронавируса, но в настоящее время проект, естественно, временно заморожен.

Что касается самой «Американской истории ужасов», к выходу готовится десятый сезон. Всего планируется выпустить тринадцать сезонов.