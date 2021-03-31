Анастасия Лях .31 марта, 2021 1

Телеканал Starz решил не продлевать проект на четвертый сезон. Вышедший недавно третий станет последним, пишет The Hollywood Reporter.

Дело в том, что производство фэнтезийного шоу, полного визуальных эффектов, довольно затратное, а зрительские рейтинги существенно упали сравнительно с первым сезоном (почти что в пять раз). При этом Starz рассматривает возможность придать истории логическое завершение в формате полнометражного фильма, производство которого обойдется дешевле, чем выпуск целого сезона.

Напомним, «Американские боги» — экранизация одноименного городского фэнтези Нила Геймана, в котором главный герой по имени Тень случайно оказывается в эпицентре войны старых и новых богов.