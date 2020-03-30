Анастасия Лях .30 марта, 2020 2

Долгоиграющее шоу канала ABC «Анатомия страсти», выходившее с 2005 года, закрывается раньше времени из-за пандемии коронавируса, сообщает The Hollywood Reporter.

Популярная медицинская мелодрама с Эллен Помпео в главной роли должна была быть продлена на семнадцатый сезон, но в связи с коронавирусом и жестким карантином на территории США создатели проекта решили закончить сериал текущим шестнадцатым сезоном.

Изначально сезон должен был состоять из 25 эпизодов, однако теперь говорится о том, что шоу закончится на 21-й серии, которая выйдет в эфир 9 апреля.

Отметим, что на сегодняшний день США являются мировым лидером по количеству заболевших коронавирусом. Создатели «Анатомии страсти» пожертвовали американским больницам медицинское оборудование, защитные маски, халаты и прочее.