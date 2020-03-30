Долгоиграющее шоу канала ABC «Анатомия страсти», выходившее с 2005 года, закрывается раньше времени
Популярная медицинская мелодрама с Эллен Помпео в главной роли должна была быть продлена на семнадцатый сезон, но в связи с коронавирусом и жестким карантином на территории США создатели проекта решили закончить сериал текущим шестнадцатым сезоном.
Изначально сезон должен был состоять из 25 эпизодов, однако теперь говорится о том, что шоу закончится на
Отметим, что на сегодняшний день США являются мировым лидером по количеству заболевших коронавирусом. Создатели «Анатомии страсти» пожертвовали американским больницам медицинское оборудование, защитные маски, халаты и прочее.