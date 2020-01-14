Анастасия Лях .14 января, 2020 11

Популярное комедийное шоу канала Showtime с участием Уильяма Х. Мэйси и Эмми Россум завершает свое существование. Предстоящий одиннадцатый сезон станет последним, передает The Hollywood Reporter.

Напомним, американские «Бесстыдники» — это ремейк одноименного британского сериала. Они стартовали в эфире в январе 2011 года и в настоящее время насчитывают десять сезонов. Руководство Showtime продлило проект на одиннадцатый сезон (именно столько сезонов и в британском оригинале), который выйдет летом этого года и станет заключительным.

Также летом 2020 выйдет финальный сезон сериала «Родина», что аналогично является хитом канала Showtime.