Анастасия Лях .21 мая, 2020 8

Неожиданная плохая новость для фанатов дисишного сериала «Бэтвумен»: исполнительница главной роли Руби Роуз не появится во втором сезоне, актриса по неназванным причинам покинула проект, сообщает Variety.

Издание отмечает, что причиной ухода Роуз едва ли стала травма, полученная на съемках первого сезона. Не упоминаются и традиционные «творческие разногласия». Актриса поблагодарила всю команду, работавшую над шоу, и создателей проекта, предоставивших ей отличную возможность, но причину принятого ею решения называть не стала.

Сериал не закрывается. Второй сезон, как и было объявлено ранее, будет снят. В настоящее время шоураннеры уже заняты поиском актрисы на замену.