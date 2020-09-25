Вот так неожиданная новость. Костюмный медицинский драматический сериал «Больница Никербокер» вернется с третьим сезоном спустя пять лет после закрытия, сообщает The Playlist.
Напомним, шоу, созданное Стивеном Содербергом, вышло в 2014 году и закрылось после второго сезона. Сериал рассказывал о карьере и личной жизни доктора Джона Тэккери (Клайв Оуэн), а также о персонале
К производству третьего сезона Содерберг не будет иметь никакого отношения. Новые серии снимет Барри Дженкинс, известный по титулованным фильмам «Лунный свет» и «Если
Сроки работы над новыми эпизодами пока не уточняются.