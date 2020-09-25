Анастасия Лях .25 сентября, 2020 10

Вот так неожиданная новость. Костюмный медицинский драматический сериал «Больница Никербокер» вернется с третьим сезоном спустя пять лет после закрытия, сообщает The Playlist.

Напомним, шоу, созданное Стивеном Содербергом, вышло в 2014 году и закрылось после второго сезона. Сериал рассказывал о карьере и личной жизни доктора Джона Тэккери (Клайв Оуэн), а также о персонале нью-йоркской больницы «Никербокер» в начале двадцатого века.

К производству третьего сезона Содерберг не будет иметь никакого отношения. Новые серии снимет Барри Дженкинс, известный по титулованным фильмам «Лунный свет» и «Если Бил-стрит могла бы заговорить». Он же написал сценарий совместно с авторами оригинала и актером Андре Холландом, который играл доктора Эдвардса.

Сроки работы над новыми эпизодами пока не уточняются.