Анастасия Лях .22 января, 2021 7

Потоковый сервис Netflix анонсировал продление костюмного сериала «Бриджертоны» на второй сезон.

«Бриджертоны» — экранизация серии романтических романов Джулии Куинн, рассказывающих о семействе Бриджертонов (серия насчитывает восемь книг, каждая из которых посвящена романтическим связям одной из сестер или одного из братьев семейства). Действие разворачивается в 1813 году в Англии.

Первый сезон, вышедший 25 декабря 2020, посвящен Дафне Бриджертон, влюбившейся в герцога. Второй сезон расскажет о симпатиях и влюбленности Энтони Бриджертона, старшего брата Дафны.

Съемки второго сезона запланированы на эту весну и должны пройти в Великобритании.