Анастасия Лях .14 апреля, 2021 8

Потоковый сервис Netflix решил продлить свой хитовый сериал сразу на третий и четвертый сезоны, не дожидаясь выхода второго, пишет Variety.

Напомним, «Бриджертоны» — костюмная мелодрама в духе Джейн Остин, только с откровенными постельными сценами и нарочитым исторически неверным включением темнокожих в британскую элиту эпохи Регентства. В центре сюжета — одноименное семейство, отпрыски которого, дочери и сыновья, пытаются обрести любовь и семейное счастье.

Проект, основанный на серии любовных романов Джулии Куинн, стал на Netflix абсолютным хитом по количеству просмотров, так что неудивительно, что стриминг хочет сделать из него долгоиграющую историю на много-много сезонов.

Отметим, что недавно проект покинул актер Реге Пейдж, который в первом сезоне исполнил главную мужскую роль. То есть во втором и последующих сезонах полюбившегося зрителям (в особенности зрительницам) герцога Гастингса, увы, не будет.