Комедийное шоу канала FX, которое рассказывает о быте вампиров в псевдодокументальной манере, официально продлено руководством телеканала на третий сезон, сообщает The Hollywood Reporter.
Напомним, «Чем мы заняты в тени» — сериальная адаптация одноименного полнометражного проекта сценариста, режиссера, актера Тайки Вайтити. В настоящее время вышли два сезона, получившие теплый прием от критиков и заработавшие любовь зрителей. Второй сезон стартовал 15 апреля. Его первая серия собрала у телеэкранов свыше трех миллионов человек.
Дата старта третьего сезона пока не уточняется. Но весь актерский состав шоу определенно вернется.