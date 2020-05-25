Анастасия Лях .25 мая, 2020 5

На фото: Один из постеров сериала "Чем мы заняты в тени"

Комедийное шоу канала FX, которое рассказывает о быте вампиров в псевдодокументальной манере, официально продлено руководством телеканала на третий сезон, сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, «Чем мы заняты в тени» — сериальная адаптация одноименного полнометражного проекта сценариста, режиссера, актера Тайки Вайтити. В настоящее время вышли два сезона, получившие теплый прием от критиков и заработавшие любовь зрителей. Второй сезон стартовал 15 апреля. Его первая серия собрала у телеэкранов свыше трех миллионов человек.

Дата старта третьего сезона пока не уточняется. Но весь актерский состав шоу определенно вернется.