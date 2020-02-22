Анастасия Лях .22 февраля, 2020 12

Популярное шоу канала NBC вернется в эфир еще как минимум один раз. «Черный список» официально продлен на восьмой сезон, который пока что не назван заключительным, сообщает Deadline.

Напомним, «Черный список» — это криминально-психологический триллер, в котором едва ли не самый разыскиваемый преступник в мире, бывший федеральный агент-беглец , внезапно и без всякого сопротивления приходит в штаб-квартиру бюро и сдается. Более того, предлагает помощь в поимке других особо опасных преступников, но при условии сотрудничества ни с кем другим, кроме как с молодым агентом-женщиной , с которой его определенно что-то связывает.

Главную роль в сериале исполняет Джеймс Спэйдер, который за свою игру был отмечен «Золотым глобусом».

Седьмой сезон «Черного списка» вышел в эфир 4 октября 2019 года.